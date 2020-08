Istat, il dato corretto sul Pil italiano durante il lockdown: -12,8% nel secondo trimestre, mai così male dal 1995 (Di lunedì 31 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (31 agosto) I dati macroeconomici continuano a fotografare i devastanti effetti della pandemia di Coronavirus sulle economie. Nel secondo trimestre 2020 secondo l’Istat il Pil italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è crollato del 12,8% rispetto al trimestre precedente. Diminuzione ancora più marcata se si fa un parallelo con il secondo trimestre del 2019: -17,7%. Un calo, afferma l’Istat, mai così consistente dal 1995. August 31, 2020 L’istituto di statistica ha anche precisato che la variazione acquisita per il 2020 è pari a -14,7%. «La stima completa dei conti economici trimestrali ... Leggi su open.online

