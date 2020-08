Istat conferma crollo PIL: -12,8% su anno. Mai così male per l’economia (Di lunedì 31 agosto 2020) (Teleborsa) – L’Istat ha confermato oggi il crollo del PIL italiano nel 2° trimestre, che sconta in pieno gli effetti della pandemia di coronavirus e le misure restrittive predisposte dal Governo, con il fermo totale dell’attività (lockdown). I dati definitivi indicano una diminuzione del PIL del 12,8% su trimestre, che si confronta con il -12,4% della stima preliminare, e del 17,7% su anno, più accentuata del -17,3% preliminare. una diminuzione – spiega l’Istat – di “portata eccezionale” che rappresenta la più forte contrazione di sempre dal 1995 ad oggi. La variazione acquisita per il 2020 è pari a -14,7%. Il secondo trimestre – precisa l’Istituto di statistica – ha avuto una giornata lavorativa in meno ... Leggi su quifinanza

