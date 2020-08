Isfoa, lauree e incarichi di docenza. Seduta in sede storica Siam 1838 (Di lunedì 31 agosto 2020) Isfoa – Libera e Privata Università di Diritto Internazionale, sceglie Milano quale sede per la discussione delle tesi per le lauree magistrali, per il conferimento delle lauree honoris causa e i diplomi di tecnico specialista, la nomina di docente e l’investitura dei nuovi accademici. La cerimonia si terrà venerdì 25 settembre dalle ore 16 alle 19:30 presso l’aula magna della Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri (Siam 1838) in via Santa Marta 18 Milano. A seguire alle ore 20:30, cena di beneficenza presso il Circolo unificato dell’ Esercito – Palazzo Cusani – via del Carmine 8, Milano. Isfoa – Libera e Privata Università di Diritto ... Leggi su ladenuncia

