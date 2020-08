Irene Capuano negativa al tampone, ma il web non ci crede: “Lo fa per accettare i lavori” (FOTO) (Di lunedì 31 agosto 2020) Nell’elenco di persone che potevano, o potrebbero, aver contratto il Covid c’è anche Irene Capuano che, tuttavia, ha appena annunciato di essere uscita negativa al tampone. Il modo in cui la protagonista ha comunicato la notizia, però, ha fatto storcere il naso a parecchie persone. La più critica e perentoria è stata Deianira Marzano, la quale l’ha accusata di aver raccontato una bugia. A suo avviso, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe finto di essere negativa solo per poter continuare a lavorare. Irene svela di essere negativa al tampone In questo periodo Irene Capuano è finita al centro dell’attenzione in quanto accusata di avere il Covid e di ... Leggi su kontrokultura

Irene Capuano, nelle scorse ore, ha registrato una serie di Instagram Stories, per comunicare ai followers (e ai tanti detrattori di questi ultimi giorni) l'esito del tampone sul Covid-19. L'ex fidanz ...

La ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembra aver passato un’estate all’insegna del relax ma soprattutto della felicità. Chiusa la storia d’amore con Luigi Mastroianni, Irene Capuano ha da poco ritro ...

