IREN, a Parma risolto guasto a riduttore gas. Al lavoro squadre Ireti (Di lunedì 31 agosto 2020) (Teleborsa) – Individuato e risolto il guasto alla rete cittadina del gas a Parma, nella zona di Via Emilia Ovest dopo che questa mattina, verso le ore 11, un riduttore di pressione che serve via Mordacci, via Ferrarini, via Costa, via Leggiadri Gallani, via Lombardini, via Zaccarini, Via Castagnola e le zone limitrofe, è andato in avaria. Sul posto – fa sapere IREN in una nota – sono subito intervenute le squadre Ireti coordinate dal centro di telecontrollo che hanno provveduto a disalimentare la zona e a sostituire il componente difettoso. Verso le ore 12 la rete è stata ripristinata e riportata in pressione. Le procedure di sicurezza, tuttavia, – continua la nota – prevedono che ogni singola utenza debba essere riattivata ... Leggi su quifinanza

Quella sirena che suona tutte le notti

MONICA TIEZZI L'allarme suona spesso, per ore. E soprattutto di notte, quando le finestre sono tenute aperte per far entrare l'aria fresca e cercare di dormire. Così alcuni abitanti di Vigheffio, i cu ...

