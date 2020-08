Iran, violenta scossa di terremoto nel paese asiatico (Di lunedì 31 agosto 2020) violenta scossa di terremoto in Iran: nelle prime ore del mattino registrato un sisma con magnitudo 5.0 gradi. Paura nel centro-sud. Nei giorni scorsi delle piccole grandi scosse di terremoto hanno colpito il Sud-Italia, soprattutto nel territorio calabro e in quello siciliano, con Cosenza e Siracusa come città interessate. Ovviamente niente di grave: persone e strutture non sono state colpite e danneggiate, ma la paura, per una forte scossa, rimane sempre tanta. Quest’oggi ci spostiamo fuori dal nostro paese, ma ritroviamo, in misura anche più accentuata, la stessa e identica paura. Nelle prime luci di stamani (ora italiana) una violenta scossa di terremoto ha “colpito” ... Leggi su bloglive

