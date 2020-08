Io e Te, Pierluigi Diaco negativo al coronavirus (Di lunedì 31 agosto 2020) Pierluigi Diaco è risultato negativo al tampone e al test sierologico a cui si è sottoposto stamattina all'Istituto San Gallicano di Roma. Ieri la Rai aveva comunicato la sostituzione in palinsesto di Io e te, il programma che il giornalista conduce da due stagioni, a causa di un presunto caso di positività di una persona che fa parte dello staff della trasmissione. pubblicato su TVBlog.it 31 agosto 2020 12:41. Leggi su blogo

Corriere : «Io e te», sospeso per un contagio Covid il programma condotto da Pierluigi Diaco - lacamelianera : RT @GiusCandela: Non solo tv, scontro in radio tra Pierluigi Diaco e Giusy Legrenzi. Bel clima a Rtl! #rtl #rtl1025 - toysblogit : Io e Te, Pierluigi Diaco negativo al coronavirus - BasciuCristiano : @GiusCandela Se solo Pierluigi Diaco imparasse ad ascoltare e non solo cercare di apparire intelligente. - GalantoMassimo : Io e Te, Pierluigi #Diaco negativo al coronavirus -