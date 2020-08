Investito in bicicletta: muore Jérôme Bonduelle, l’erede dell’azienda alimentare di famiglia (Di lunedì 31 agosto 2020) Investito in bicicletta. Morto Jerôme Bonduelle, figlio minore dell’ex presidente Bruno Bonduelle e già dirigente del gruppo agroalimentare francese: è stato Investito mentre era a bordo della sua bicicletta per tornare a casa. Lo ha annunciato il gruppo Bonduelle stesso, nonché il ministro dell’agricoltura francese Julien Denormandie. Morto a cinquant’anni Jérôme Bonduelle, il figlio minore dell’ex presidente Bruno Bonduelle e già dirigente del gruppo agroalimentare francese che porta il cognome di famiglia. La tragedia è avvenuta nelle scorse ore a Lilla, nel nord della Francia: Jérôme ... Leggi su limemagazine.eu

