Intesa Sanpaolo, i dettagli dell’offerta Superbonus, Ecobonus e altri bonus edilizi (Di lunedì 31 agosto 2020) (Teleborsa) – Resi noti da Intesa Sanpaolo, in seguito alla pubblicazione dei regolamenti attuativi del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Agenzia delle Entrate, i dettagli operativi dell’offerta Superbonus, Ecobonus e Sismabonus e altri bonus fiscali “edilizi”. Gia` annunciata a luglio, l’offerta consente a privati, condomini e imprese di beneficiare dei vantaggi previsti dal Decreto Rilancio che regolamentano il Superbonus 110% e gli altri bonus per la riqualificazione energetica di un immobile o della messa in sicurezza contro il rischio sismico. Con il meccanismo del credito di imposta ... Leggi su quifinanza

Solidandready : #Banche fyi alla fine del 2018 Intesa Sanpaolo + Unicredit + BPM detengono da sole quasi la metà dell’intera motagn… - andytuit : @fabiomaggi71 '..lo sviluppo del progetto è stato reso possibile anche grazie a un prestito da 750 milioni di euro… - GianBattistaBaa : RT @stati_generali: .@intesasanpaolo oggi ha reso noti i dettagli operativi dell’offerta riguardante #superbonus, #ecobonus e #sismabonus c… - Wewelfare1 : Nuove soluzioni Intesa Sanpaolo: Offerta #superbonus, #ecobonus e altri bonus edilizi - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Numeri, confronti e scenari sulle #banche italiane a partire da Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Bper e non solo su… -