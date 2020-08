Inter, ct Serbia: “Kolarov lascerà la Roma per un club più grande” (Di lunedì 31 agosto 2020) Ljubiša Tumbaković ha rilasciato Interessanti dichiarazioni, inerenti al possibile trasferimento di Aleksandar Kolarov dalla Roma all’Inter. Il commissario tecnico della Serbia ha offerto indicazioni importanti in merito, alla vigilia degli impegni della Nazionale da lui guidata contro Russia e Turchia: “Non costringiamo i ragazzi a ritirarsi, quando non si meritano di continuare a giocare. Per esempio, Kolarov sta passando da un club grande come la Roma a uno ancora più grande. Il limite si è spostato, i giocatori negli anni hanno firmato contratti con grandi club. Non ci sono vecchi e giovani, ma buoni giocatori e giocatori più forti. Lascerei Kolarov giocare il più a lungo possibile“. Leggi su sportface

