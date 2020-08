Inquinanti Ipa minacciano il corallo mediterraneo (Di lunedì 31 agosto 2020) Trovati idrocarburi policiclici aromatici, Inquinanti dannosi, nei tessuti e nelle alghe simbionti del corallo mediterraneo Balanophyllia europaea Uno studio condotto in collaborazione tra l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irbim) e l’Università di Bologna (Unibo) ha identificato un accumulo di idrocarburi policiclici aromatici, Inquinanti dannosi, nei tessuti e nelle… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Centro di ricerca sulla biodiversità, risorse e biotecnologie marine. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science of the total environment. Gli idrocarburi policiclici aromatici, Ipa, sono ...Uno studio dell’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del Cnr (Cnr-Irbim) e l’Università di Bologna ha rilevato lo stoccaggio di idrocarburi policiclici aromatici nello scheletr ...