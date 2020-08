Indycar Gateway gara 2: trionfa Newgarden (Di lunedì 31 agosto 2020) La gara 2 della Indycar Series al Gateway International Raceway saluta un vincitore diverso. In una gara in cui le soste ai box hanno fatto la differenza, data una sola caution e l’impossibilità di sorpassare, Josef Newgarden approfitta del lavoro perfetto del Team Penske e conquista la seconda vittoria stagionale. Una vittoria che riaccende in parte i sogni del tris iridato, grazie anche al mediocre quinto posto di Scott Dixon. Niente da fare per Patricio O’Ward, che come in gara 1 arriva a soli quattro decimi dalla prima vittoria in carriera. Il giovane messicano è velocissimo fin dalla gara del sabato, ma il balletto dei pit stop avvantaggia Newgarden. Inoltre, la caution per l’incidente di Takuma Sato a 6 giri ... Leggi su sport.periodicodaily

MassimoCosta6 : Anche le gare #Indycar su ovale a volte sanno essere noiose #Newgarden vittorioso a Gateway 2… - lorexpo27 : RT @P300it: Indycar | Gateway 250s: vince Newgarden, ancora a podio O’Ward ? di Lorenzo Esposito ?? - StockCarLiveITA : RT @P300it: Indycar | Gateway 250s: vince Newgarden, ancora a podio O’Ward ? di Lorenzo Esposito ?? - P300it : Indycar | Gateway 250s: vince Newgarden, ancora a podio O’Ward ? di Lorenzo Esposito ?? - leopnd1 : Il campione in carrica @josefnewgarden vince una gara 2 a dir poco noiosa, davanti a @PatricioOWard, di nuovo sul p… -