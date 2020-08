India, governo infiltrato dai musulmani (Di lunedì 31 agosto 2020) Lo scoop lanciato da un'emittente televisiva Indiana (Sudarshan tv) vicina alle posizioni estreme dell'hindutva e del suo gruppo maggiormente organizzato - Rashtriya Swayamsevak Sangh - condiziona nelle ultime settimane le discussioni e i commenti di molti analisti: l'Intelligence di Delhi, e lo stesso governo Modi, sarebbero oggetto d'una cospirazione islamica incentrata sull'infiltrazione. Non potendo battere il partito di governo, Bharatiya Janata Party, negli ultimi anni tanto forte (...) - Mondo / India, Religione, musulmani, No logo, Apertura Maxi Leggi su feedproxy.google

chrcapuano : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, in India record mondiale di contagi in un solo giorno: 78.761. Mentre il governo riapre la metro di New D… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, in India record mondiale di contagi in un solo giorno: 78.761. Mentre il governo riapre la metro di New D… - lauragrossi50 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, in India record mondiale di contagi in un solo giorno: 78.761. Mentre il governo riapre la metro di New D… - MErsettis : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, in India record mondiale di contagi in un solo giorno: 78.761. Mentre il governo riapre la metro di New D… - BellaFranzz : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, in India record mondiale di contagi in un solo giorno: 78.761. Mentre il governo riapre la metro di New D… -