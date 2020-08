Incognita elezioni e scuola: fantasma crisi aleggia su Palazzo Chigi (Di lunedì 31 agosto 2020) In tanti, in queste ore, iniziano a notare da parte del Presidente del Consiglio un netto cambio di strategia dal punto di vista comunicativo. Se, infatti, fino a qualche mese fa, nei mesi più critici dell’emergenza, la presenza del Premier era diventata pressochè un appuntamento fisso, nell’ultimo periodo il “Conte silenzioso” sembra aver avuto la meglio. Poche uscite, dichiarazioni centellinate e messaggi votati all’ottimismo. Tradotto: non è il tempo del dire, ma del fare. Sì, perchè da fare ce n’è parecchio. Partiamo con la scuola, sicuramente il dossier più caldo sul tavolo di Palazzo Chigi. Il tempo ormai stringe, mancano meno di due settimane alla ripresa in presenza ma i nodi da sciogliere sono ancora tanti. Il Ministro della Salute ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Incognita elezioni Incognita elezioni e scuola: fantasma crisi aleggia su Palazzo Chigi QuiFinanza Mondini: “Per l’economia sarà un autunno caldo, Ilva e infrastrutture i nodi”

"Sono preoccupato come tutti, perché non sappiamo che cosa potrà accadere, ma spero che la nostra resilienza possa aiutarci a ripartire. Certo, questa volta il quadro si deve allargare a tutto il mond ...

La campagna di Trump: law and (dis)order

A Portland un sostenitore del presidente ucciso negli scontri con manifestanti antirazzisti. Il capo della Casa Bianca va all'attacco dei dem, che amministrano la città dell'Oregon: "La gente è disgus ...

