Incendio a Castel Guelfo, in fiamme una falegnameria (Di lunedì 31 agosto 2020) Incendio a Castel Guelfo di Bologna nella serata di ieri. Alle 23.50 di ieri i vigili del fuoco di Bologna sono ...

Ieri poco prima della mezzanotte i vigili del fuoco di Bologna sono intervenuti in via Brina nel comune di Castel Guelfo per l’incendio di un capanno adibito a falegnameria. Sul posto 2 squadre con au ...

IMOLA. Un incendio divampato per cause ancora in corso d’accertamento, ha distrutto una falegnameria a Castel Guelfo, comune del comprensorio Imolese. Erano le 23,50 quando è arrivata la richiesta di ...

