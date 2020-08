Incendi: Musumeci, 'piromani criminali senza scrupoli, troppo spesso la fanno franca' (Di lunedì 31 agosto 2020) Palermo, 31 ago. (Adnkronos) - "Che i piromani siano criminali senza scrupoli è noto. Che troppo spesso la facciano franca, pure. Che quando vengono presi dovrebbero ricevere ben altre pene, lo pensiamo tutti. Ma di questo parleremo in un altro momento. Ora voglio dire grazie a tutti coloro che si sono impegnati in queste ore ed hanno spento decine di focolai, salvaguardando centinaia di famiglie". Lo scrive su Facebook Nello Musumeci dopo gli Incendi che ieri hanno devastato centinaia di ettari di macchia verde. "Hanno operato il nostro Corpo forestale, il dipartimento della protezione civile, centinaia di operatori forestali e volontari di protezione civile, il corpo nazionale dei vigili del fuoco. E con loro i mezzi ... Leggi su liberoquotidiano

Altofonte (Palermo) - Sono oltre mille gli sfollati ad Altofonte e nei dintorni a causa del vasto incendio che ha colpito il territorio. A dirlo all’Adnkronos è il comandante provinciale dei Vigili de ...

Migranti, barca esplode al largo di Crotone: tre i morti, feriti due finanzieri

L’incendio è divampato durante i soccorsi da parte della Capitaneria di porto di Crotone, nel frattempo si cerca anche un disperso. Il Governo annuncia l’arrivo di tre navi a Lampedusa, 300 migranti s ...

