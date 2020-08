Incendi: Musumeci convoca seduta straordinaria giunta regionale (Di lunedì 31 agosto 2020) Palermo, 31 ago. (Adnkronos) - E' stata confermata per oggi pomeriggio, a Palazzo Orleans a Palermo, la seduta straordinaria del governo della Regione. All'ordine del giorno della riunione della giunta Musumeci "l'emergenza umanitaria" per gli sbarchi a Lampedusa "e gli Incendi dolosi che in queste ore hanno colpito l'Isola". Leggi su iltempo

TgrSicilia : #Sicilia sotto la morsa di #fiamme e scirocco. Musumeci: 'Atto criminale'. Convocata una riunione di giunta urgente… - Regione_Sicilia : #Incendi dolosi e #migranti, @Musumeci_Staff riunisce il governo - - shardana50 : RT @janavel7: Mezza Sicilia va a fuoco per incendi dolosi e mafiosi. Ma che importa a Musumeci... si può dare la colpa ai migranti? No; e a… - enzomastro : RT @janavel7: Mezza Sicilia va a fuoco per incendi dolosi e mafiosi. Ma che importa a Musumeci... si può dare la colpa ai migranti? No; e a… - GVIGNADUZZI : RT @janavel7: Mezza Sicilia va a fuoco per incendi dolosi e mafiosi. Ma che importa a Musumeci... si può dare la colpa ai migranti? No; e a… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Musumeci Incendio Altofonte, oltre 1000 sfollati Musumeci: «Fuoco appiccato in 6 punti» La Sicilia Incendi: Musumeci convoca seduta straordinaria giunta regionale

Palermo, 31 ago. (Adnkronos) - E' stata confermata per oggi pomeriggio, a Palazzo Orleans a Palermo, la seduta straordinaria del governo della Regione. All'ordine del giorno della riunione della Giunt ...

Esplode il barcone dei migranti Quattro morti, finanzieri feriti

Mentre in Calabria continuano gli sbarchi (circa 80 persone) da parte di singole, piccole, imbarcazioni, a Crotone una barca con una ventina di migranti prende fuoco. Finora si contano quattro morti e ...

Palermo, 31 ago. (Adnkronos) - E' stata confermata per oggi pomeriggio, a Palazzo Orleans a Palermo, la seduta straordinaria del governo della Regione. All'ordine del giorno della riunione della Giunt ...Mentre in Calabria continuano gli sbarchi (circa 80 persone) da parte di singole, piccole, imbarcazioni, a Crotone una barca con una ventina di migranti prende fuoco. Finora si contano quattro morti e ...