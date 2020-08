Incendi: fuoco ad Altofonte doloso? Procura Palermo apre fascicolo (Di lunedì 31 agosto 2020) Palermo, 31 ago. (Adnkronos) - La Procura di Palermo aprirà oggi un fascicolo sull'Incendio che nelle ultime 24 ore ha distrutto oltre duecento ettari di bosco ad Altofonte, alle porte del capoluogo siciliano. Il magistrato di turno aspetta per questa mattina l'informativa della Polizia giudiziaria per le comunicazioni di reati e poi sarà aperto formalmente il fascicolo che indagherà per Incendio doloso. Ieri, il comandante provinciale dei vigili del fuoco Agatino Carrolo, intervistato dall'Adnkronos, ha spiegato che l'Incendio doloso era una "ipotesi" dal momento che sono stati trovati almeno "sei focolai" in punti diversi. Ieri oltre 400 persone sono state ... Leggi su liberoquotidiano

RaiTre : Ad oggi è ancora il fuoco, e quindi gli incendi, il vero nemico delle costruzioni dei sapiens. Con @OfficialTozzi… - shardana50 : RT @janavel7: Mezza Sicilia va a fuoco per incendi dolosi e mafiosi. Ma che importa a Musumeci... si può dare la colpa ai migranti? No; e a… - enzomastro : RT @janavel7: Mezza Sicilia va a fuoco per incendi dolosi e mafiosi. Ma che importa a Musumeci... si può dare la colpa ai migranti? No; e a… - GVIGNADUZZI : RT @janavel7: Mezza Sicilia va a fuoco per incendi dolosi e mafiosi. Ma che importa a Musumeci... si può dare la colpa ai migranti? No; e a… - g_nazzareno : RT @janavel7: Mezza Sicilia va a fuoco per incendi dolosi e mafiosi. Ma che importa a Musumeci... si può dare la colpa ai migranti? No; e a… -