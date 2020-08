Incendi boschivi: oggi 26 richieste d’intervento aereo, 12 dalla Sicilia, 8 dalla Calabria (Di lunedì 31 agosto 2020) Prosegue senza sosta l’impegno dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile: anche oggi, gli equipaggi sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi Incendi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra e dai velivoli regionali. Secondo i dati disponibili alle ore 18, sono 26 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo aereo Unificato (COAU) del Dipartimento, di cui 12 dalla Sicilia, 8 dalla Calabria, 4 dalla Basilicata, 1 ... Leggi su meteoweb.eu

emergenzavvf : L'impegno dei #vigilidelfuoco, incendi al Sud e pioggia al Nord - beppe_grillo : Un team di scienziati ha sviluppato un rilevatore di incendi boschivi alimentato dal movimento degli alberi. È ques… - pietrogranero : Cambiamenti climatici e incendi boschivi in Italia: come sono connessi via @Greenpeace_ITA - CiroFire : RT @emergenzavvf: L'impegno dei #vigilidelfuoco, incendi al Sud e pioggia al Nord - AristarcoScann1 : RT @emergenzavvf: L'impegno dei #vigilidelfuoco, incendi al Sud e pioggia al Nord -