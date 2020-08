Impianto rifiuti, Maglione: “Danni al comparto economico e Mastella tace” (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Le dichiarazioni di Cosimo Rummo fugano ogni dubbio, l’Impianto di gestione dell’organico con annesso termovalorizzatore da realizzarsi a Ponte Valentino minerebbe il comparto agroalimentare del Sannio con gravi ricadute occupazionali, così come avevo ipotizzato nei giorni scorsi. E’ una responsabilità che ricade sulle istituzioni locali. Mastella, sindaco della città di Benevento e azionista di peso dell’ASI, ora non può più nascondersi dietro un dito, anche se il progetto è voluto dal suo nuovo ed ennesimo alleato regionale, il governatore De Luca che ancora una volta mortifica il nostro territorio” a dirlo è il deputato e portavoce M5S Pasquale Maglione. “Costringere un ... Leggi su anteprima24

La francese Veolia punta forte al consolidamento nel settore del trattamento dei rifiuti e dei servizi delle acque, con un'offerta da 2,9 miliardi per una quota del 29,9% nella rivale francese Suez ch ...In un dettagliato comunicato Zero Waste Puglia presenta una serie di nodi non risolti che minano sul nascere tale progetto. Per l’associazione la proposta andrebbe rigettata in quanto in contraddizion ...