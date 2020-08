Il viceministro Sileri: «Piano Crisanti sul tavolo del Cts: d’accordo sui tamponi a tappeto. Immuni? Flop tra i giovani: sia obbligatorio a scuola» (Di lunedì 31 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (31 agosto) Un Piano da 250-300 mila test al giorno, con venti laboratori, uno per Regione, più 20 unità mobili per raggiungere i focolai che spuntano sui vari territori. Il tutto a un costo di 40 milioni. Il Piano nazionale elaborato dal microbiologo Andrea Crisanti è in mano al Comitato tecnico scientifico, che lo valuterà questa settimana: «È una proposta che ci ha inviato di sua iniziativa – dice in un’intervista a La Stampa il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri -, ma sono d’accordo sulla necessità di aumentare i tamponi, anche oltre i 300mila al giorno nel periodo dell’influenza stagionale». tavolo di coordinamento nazionale Nel ... Leggi su open.online

