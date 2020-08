Il sondaggio politico di lunedì 31 agosto 2020 (Di lunedì 31 agosto 2020) In lieve flessione la Lega che resta sempre il primo partito, ma ora è più vicino il Partito democratico che ha guadagnato quasi mezzo punto. In calo il Movimento cinquestelle tallonato di un punto e ... Leggi su tg.la7

RosCarrara : Da un sondaggio commissionato dai parenti delle vittime del Covid19 in Lombardia 83% dei cittadini Lombardi ritiene… - reddititaly : Sondaggio di Termometro Politico sul vaccino Covid-19: il 38,7% degli italiani crede che un futuro vaccino dovrebbe… - Luigi18868787 : Sondaggio Politico quante ne siamo qui Twitter. - Robertam_63 : RT @Cassio39592131: Iniziamo ad aprir gli occhi!Fortunatamente hanno capito che 17mila morti sono tanti in Lombardia,gli infetti in Sardegn… - carladiveroli : Politica Sondaggio referendum, salgono i NO: scenario politico in cambiamento? Sondaggio referendum, salgono i NO:… -