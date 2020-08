Il royal look del giorno. Compie 50 anni Rania di Giordania, l’eterna rivale di Letizia di Spagna (Di lunedì 31 agosto 2020) Il royal look di agosto 2020 sfoglia la gallery Compie 50 anni Rania di Giordania. Sposata da 27 anni con Abdullah di Giordania, è sicuramente tra le più affascinanti regine del mondo. People l’ha definita addirittura una delle donne più belle del mondo. Nata in Kuwait il 31 agosto 1970, ha incontrato il marito a una cena nel gennaio 1993, quando era ancora principe. Due mesi dopo la coppia si è fidanzata, nel giugno di quell’anno si è ... Leggi su iodonna

IOdonna : Il royal look del giorno. Compie 50 anni Rania di Giordania, l’eterna rivale di Letizia di Spagna - zordan_giulia99 : RT @vogue_italia: Eleganza Dior ?? Qui trovate tutti i look Royal di Meghan ?? - storedotcomau : RT @vogue_italia: Eleganza Dior ?? Qui trovate tutti i look Royal di Meghan ?? - vogue_italia : Eleganza Dior ?? Qui trovate tutti i look Royal di Meghan ?? - IOdonna : Il royal look del giorno vintage edition: Grace di Monaco al mare con uno stile senza tempo -

Ultime Notizie dalla rete : royal look Il royal look del giorno. Compie 50 anni Rania di Giordania, l'eterna rivale di Letizia di Spagna Io Donna Franco Trentalance, la moto come il sesso: talento e tecnica

Non si può negare che Franco Trentalance sia un personaggio di grosso calibro. Noto soprattutto per la sua ventennale e sfolgorante carriera nel mondo del cinema per adulti (445 i film girati), propri ...

I migliori articoli di oggi

W-O-W, la contessa di Wessex aka moglie del principe Edoardo è la nuova head-turner della royal family inglese. Si veda la sua ultima mise, che fa capo a uno chemisier con stampa militare e che si pre ...

Non si può negare che Franco Trentalance sia un personaggio di grosso calibro. Noto soprattutto per la sua ventennale e sfolgorante carriera nel mondo del cinema per adulti (445 i film girati), propri ...W-O-W, la contessa di Wessex aka moglie del principe Edoardo è la nuova head-turner della royal family inglese. Si veda la sua ultima mise, che fa capo a uno chemisier con stampa militare e che si pre ...