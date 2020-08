Il ritorno di un amore: trama e curiosità del film romantico del 2016 (Di lunedì 31 agosto 2020) Questo pomeriggio, alle ore 16:30, andrà in onda su Canale 5 il film romantico del 2016 “Il ritorno di un amore”. Girato negli Stati Uniti, il film ha ottenuto un certo riscontro negli USA e anche nel resto del mondo. Distribuito da PixL Entertainment, il lungometraggio sentimentale vede come regista Steven R. Monroe, noto soprattutto per aver diretto I Spit on Your Grave e il sequel I Spit on Your Grave 2. Nel cast troviamo attori come Riley Voelkel (famosa per aver interpretato Freya Mikaelson in The Originals), Casey Deidrick e Brandon W. Jones. La protagonista della pellicola è Alison, una manager che si occupa di marketing e che vive una vita felice dal punto di vista professionale e sentimentale. Tuttavia, la donna deve fare i conti con la ... Leggi su nonsolo.tv

vice1959 : GESU' E' DI RITORNO ORA!: L'ARALDO DEL DIVINO AMORE - 5fuori : Ritorno di fiamma nella Grande Mela? Dal New York Post trapelano notizie sull'intenzione di riportare Melo in magli… - jhainley1 : RT @JessePrize6: E poi la grande cometa vola via, Spettacolari il suo viaggi nell infinito. Presagio disperso nelle suo code di colori e mo… - sabinmarketing : RT @JessePrize6: E poi la grande cometa vola via, Spettacolari il suo viaggi nell infinito. Presagio disperso nelle suo code di colori e mo… - sha_ji1 : RT @JessePrize6: E poi la grande cometa vola via, Spettacolari il suo viaggi nell infinito. Presagio disperso nelle suo code di colori e mo… -

Ultime Notizie dalla rete : ritorno amore Il ritorno di un amore/ Su Canale 5 con Riley Voelkel e Casey Deidrick Il Sussidiario.net Dal Tramonto all’Appia Around Jazz 2020

Dall’11 settembre al 3 ottobre 2020 l’Appia Antica sarà la direttrice lungo la quale si snoderanno, al crepuscolo e nel silenzio della campagna romana, i dieci appuntamenti della rassegna musicale “Da ...

Tutti i Leone d'oro al miglior film nella storia della Mostra di Venezia

Il Leone d'oro è il primo premio cinematografico che, ogni anno, viene assegnato da una giuria internazionale nell'ambito della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Scelto in quant ...

Dall’11 settembre al 3 ottobre 2020 l’Appia Antica sarà la direttrice lungo la quale si snoderanno, al crepuscolo e nel silenzio della campagna romana, i dieci appuntamenti della rassegna musicale “Da ...Il Leone d'oro è il primo premio cinematografico che, ogni anno, viene assegnato da una giuria internazionale nell'ambito della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Scelto in quant ...