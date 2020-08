Il rincuorante ottimismo di Ted Lasso su Apple TV+ è la vera sorpresa di un’estate sottotono (recensione) (Di lunedì 31 agosto 2020) Scivola giù come una bevanda fresca d’estate, Ted Lasso, arrivata su Apple TV+ il 14 agosto nella vaga indifferenza che ancora avvolge le proposte di una piattaforma in chiara crescita. Sviluppata da personalità con un robusto pedigree comico – Bill Lawrence (creatore di Scrubs), Jason Sudeikis, Joe Kelly e Brendan Hunt –, la serie offre spazio, tempo e un’avventura surreale a un personaggio nato per promuovere le trasmissioni sulla Premier Leage della NBC Sport. La storia è appunto quella di Ted Lasso, coach vincente di un team di football americano, reclutato insieme al suo braccio destro per allenare e gestire una mediocre squadra di calcio sull’altra sponda dell’Atlantico, l’AFC Richmond di Londra. Colpo grosso di una dirigenza lungimirante? Non proprio: Ted ... Leggi su optimagazine

