Il pub milanese che invita chi ha paura del contagio a rimanere a casa (Di lunedì 31 agosto 2020) La denuncia è partita dai social, con quell’immagine del messaggio affisso all’entrata del Celtic House di Magenta (in provincia di Milano) in cui si avvisano i clienti che hanno paura a non varcare quella soglia. paura del Covid, ovviamente. Poi, su Tripadvisor arrivano le testimonianze di alcune persone che hanno frequentato quel pub: mascherine inesistenti (o indossate male, sotto al naso) e tutte le norme anti-contagio del tutto disattese. LEGGI ANCHE > A Testaccio è stato chiuso un locale a luci rosse per violazione delle norme anti-contagio «Prima di entrare ci son questi cartelli che allego in foto a mo’ di minaccia per i clienti, entrando tutto il locale tappezzato di questi fogli; entri e non ti misurano la temperatura, mascherine dei camerieri o inesistenti ... Leggi su giornalettismo

