Il nuovo taglio della principessa Charlène di Monaco (Di lunedì 31 agosto 2020) La principessa Charlène di Monaco ha cambiato immagine con un piglio cui non eravamo abituati. In occasione della prima tappa del Tour De France a Nizza, si è presentata con il nuovo taglio di capelli: una frangia corta, abbinata al caschetto molto sfilato sulle punte. Un haircut statement, dall’effetto rock. Leggi su vanityfair

Bada66Bs : RT @BottaMktg: @leali_alberto @GavinoSanna1967 Mettiamo un Re da solo, o un nuovo Hitler (o Stalin) vedrai che risparmio. La Ue ci costa 22… - 03_03_A : Quanto sono noiosi i miei capelli devo assolutamente farci qualcosa o mi scoccio e li taglio cortissimi di nuovo - davidemaggio : La7, in arrivo una domenica pomeriggio «di taglio giornalistico». Con @myrtamerlino, @gerrygreco e @VauroSenesi - taglio : RT @ASI_spazio: Un velo che nasconde un evento traumatico: ecco il nuovo soggetto immortalato da #Hubble - fabiofabbretti : La7, in arrivo una domenica pomeriggio «di taglio giornalistico». Con Myrta Merlino, Gerardo Greco e Vauro… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo taglio

OGGI

La moglie del principe Alberto ha cambiato look e ha scelto una mini frangia abbinata a un caschetto sfilato. L'effetto è da principessa rock, come non l'avevamo mai vista La principessa Charlène di M ...Nuovi casting a Napoli per il film "E' stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino. Si parte quest'oggi con le selezioni, presso l'ex base Nato di Bagnoli in viale della Liberazione 1, che dureranno fin ...