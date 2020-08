Il Montenegro sconfigge il Deep State Socialista della NATO – La dittatura di Djukanovic finisce con le elezioni (Di lunedì 31 agosto 2020) Podgorica – Secondo i risultati preliminari, la vittoria alle elezioni parlamentari in Montenegro è stata conquistata dalle forze combinate dell’opposizione, che supera il Partito Democratico dei Socialisti al governo del presidente del Paese Milo Djukanovic e i suoi partner tradizionali e finanzieri di New York e Bruxelles . La Commissione elettorale statale del Montenegro (SEC), sulla base del 98,55% dei voti elaborati, ha pubblicato i risultati preliminari della votazione. Si stima che la nuova maggioranza parlamentare in Montenegro sarà composta da tre coalizioni di opposizione: “Per il futuro del Montenegro”, “Il mondo è la nostra nazionalità” e “Bianco e nero”, secondo il ... Leggi su databaseitalia

Montenegro: dopo 30 anni finisce l'era di Djukanovic, premier tra affari torbidi e corruzione

L’esito del voto – Al Dps è andato il 35,12% dei voti (30 seggi), rispetto al 32,52% (28 seggi) conquistato da Per il futuro del Montenegro, principale cartello dell’opposizione che comprende anche le ...

Anche se la pandemia di Sars-CoV2 è lontana dall’essere sconfitta il calcio internazionale riparte con il suo calendario e anche per alcuni giocatori della SPAL è tempo di rispondere alle convocazioni ...

L'esito del voto – Al Dps è andato il 35,12% dei voti (30 seggi), rispetto al 32,52% (28 seggi) conquistato da Per il futuro del Montenegro, principale cartello dell'opposizione che comprende anche le ...