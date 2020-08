Il mito a due facce dell’inflazione che blocca l’Ue e rilancia gli USA (Di lunedì 31 agosto 2020) di Gianluigi Paragone. In questi giorni il mondo monetario ha vissuto un interscambio di binari di notevole impatto, verrebbe da dire storico, facendo capire ai più (chi non ha capito o è in malafede o in difetto di strumenti culturali) la differenza sostanziale che c’è nel governare le politiche monetarie. La Federal Reserve, infatti, ha annunciato per bocca del suo “governatore” Jerome Powell che i tassi resteranno bassi per molti anni, che – udite, udite! – “il vero problema è un’inflazione troppo bassa”, e che “il nostro obiettivo dominante è il massimo dell’occupazione”. Il presidente della Fed, istituzione autonoma dalla sfera presidenziale, ha compiuto con un capovolgimento del “paradigma inflazionistico” una sinapsi con la Casa Bianca alla vigilia delle elezioni ... Leggi su ilparagone

