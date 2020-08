Il Manchester City potrà chiudere per Koulibaly appena riprende la trattativa (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Manchester City potrebbe soddisfare presto le richieste del Napoli e chiudere per Koulibaly, nonostante l’eventuale arrivo di Lionel Messi. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che sostiene il buon esito della trattativa non appena riprenderanno i contatti. Il difensore sarebbe in attesa che l’operazione si sblocchi e attende notizie da Fali Ramadani, il suo agente che sta anche mediando tra i due club, non in ottimi rapporti dopo l’affare Jorginho. L'articolo Il Manchester City potrà chiudere per Koulibaly appena riprende la trattativa ilNapolista. Leggi su ilnapolista

