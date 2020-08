Il grido d'allarme di Musumeci: "A Lampedusa la situazione resta drammatica" (Di lunedì 31 agosto 2020) «A Lampedusa la situazione è ancora drammatica. Hotspot con oltre 800 persone e quasi 400 nella casa della fraternità. Una condizione di vera emergenza che, a denti stretti, finalmente riconosce anche il Viminale. A Pietraperzia ieri sono stati contagiati in 9 presso il centro di accoglienza. Ed è in corso il trasferimento dei positivi da un altro centro di accoglienza in provincia di Siracusa. Il bollettino potrebbe ulteriormente continuare». Lo scrive su Facebook il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. «Al presidente del Consiglio mercoledì darò un quadro molto chiaro, al quale mi auguro (e sono certo) vorranno seguire decisioni forti - aggiunge- stato di emergenza per Lampedusa, ponte- aereo e un vero controllo del ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : grido allarme Prezzi dei prodotti ortofrutticoli del Fucino, grido di allarme di un agricoltore Terre Marsicane Ferito un uomo a Bastia, si ribella agli spacciatori che si vendicano lanciandogli sassi FOTO E VIDEO

Alle 22,26 l’allarme ai nostri telefoni: “Venite giù per piacere, ci hanno tirato i sassi dal Ponte, Massimo è ferito“. Dopo aver chiamato i Carabinieri, sul posto sono arrivati quelli di Passaggio di ...

Amat, l'appello dei sindacati: "A Palermo mancano gli autisti"

"Nonostante i ripetuti appelli, l’allarme sulla carenza di personale è rimasto un grido inascoltato e l'Amat Palermo continua a erogare un servizio sempre più ridotto, dimezzato rispetto allo scorso a ...

