Il grazie di Diaco a La vita in diretta estate e Andrea Delogu si schiera dalla sua parte (Foto) (Di lunedì 31 agosto 2020) Non c’è dubbio che Pierluigi Diaco sia stato un bel po’ sfortunato nel vedere Io e Te chiuso in anticipo ma gli avrà fatto piacere il sostengo ricevuto da Andrea Delogu (Foto). La vita in diretta estate ha sostituito in gran fretta e professionalità il programma di Diaco che da mesi vediamo in onda, questa doveva essere la sua ultima settimana. Un caso di coronavirus nello staff di Io e Te ha però compromesso tutto e la decisione più ovvia è stata quella di sospendere la trasmissione. Il conduttore è risultato negativo al Covid – 19 ma oggi in collegamento ha dato il suo ultimo saluto al pubblico di Rai 1. Ha confidato di un brutto scherzo del destino e come sempre è stato sincero ... Leggi su ultimenotizieflash

hounnuovonome : Quindi a fermare #Diaco e #ioete non sono state le proteste o il malcontento dei telespettatori, bensì il famigerat… - Fagottinas_aunt : RT @aurora_boss: Più #techetechete e meno Diaco in tv, grazie. - aurora_boss : Più #techetechete e meno Diaco in tv, grazie. - maurizia_75 : RT @Giullina_pa: Ma sto cagacazzo lo vogliamo cacciate via da televisione, radio e giornali? Grazie #DIACO - CastelluccioS : RT @CusimanoFabiana: Come può un uomo MIRACOLATO dalla tv, dalla radio e dai giornali come #Diaco ad avercela col mondo, nonostante tutte… -