Il “generoso” sconto di 50 centesimi in un ristorante ligure: la foto del giornalista diventa virale (Di lunedì 31 agosto 2020) Ha fatto letteralmente il giro del mondo la foto postata su Twitter dal corrispondente italiano del Wall Street Journal Eric Sylvers, scattata in un ristorante ligure. La foto ritrae la ricevuta, se così si può definire, rilasciata al giornalista in un ristorante della Liguria. Uno scontrino alquanto discutibile, visto che non riporta nessuna indicazione ufficiale, e quindi non è un documento fiscale valido. Ma, anche, fa sorridere lo “sconto” applicato dal ristorante al giornalista: 50 centesimi appena. “Benvenuti in Liguria! Un meraviglioso e generoso sconto in un ristorante ligure“ commenta Sylvers in modo sarcastico. Ma ... Leggi su quifinanza

JulzOa : @AndreaSforza5 @masolinismo Fra alla fine l'abbiamo trovato noi Tonali haha. Cellino è stato generoso a darci lo sc… - andreaborsoi1 : @MauroV1968 @alevarone @EricSylvers @Pennacchiiiii Io invece ho pensato che Alessandra, avendo notato il generoso e… -

Ultime Notizie dalla rete : “generoso” sconto