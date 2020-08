Il distanziamento sociale di Jérôme Cousin non basta. Al Tour de France vince Ewan (Di lunedì 31 agosto 2020) Jérôme Cousin è uno che nel ciclismo ha sempre preferito il distanziamento sociale all'assembramento. Meglio in pochi, ancor meglio da soli piuttosto di dover convivere carreggiate e spazi con un centinaio, a volte abbondante, di corridori. Qualcosa di normale per uno che ha iniziato in pista con l' Leggi su ilfoglio

giornalettismo : Distanziamento sociale assente, persone che ballavano (e non solo) e quella promiscuità evitabile in tempi di emerg… - MaffeoDaniela : RT @evavola: Praticamente, di tutto il mio vicinato piddino che ha tirato palate di fango sulla gestione lombarda del virus, fieri indossat… - nicolettamart14 : RT @BarberiniCorsin: Si possono fare tante cose nonostante mascherina e distanziamento sociale. Visitare il nostro museo è una di queste!… - RiccardoAnton19 : Voi che si contraddite ogni due post su fb per portare l'acqua al vostro mulino, attenetevi alle regole del distanziamento sociale, grazie. - DilorenzoEmilio : RT @evavola: Praticamente, di tutto il mio vicinato piddino che ha tirato palate di fango sulla gestione lombarda del virus, fieri indossat… -

Ultime Notizie dalla rete : distanziamento sociale Le regole sul distanziamento sociale sono "obsolete". Uno studio AGI - Agenzia Italia MTV Video Music Award 2020: show di Lady Gaga. Nove look diversi e tutti con mascherina

Dove c'è Lady Gaga c'è spettacolo. È un dato di fatto ormai incontrovertibile che la pop star sappia fagocitare attenzioni, flash e riconoscimenti a ogni occasione pubblica. Ed è quello che è successo ...

Il distanziamento sociale di Jérôme Cousin non basta. Al Tour de France vince Ewan

Jérôme Cousin è uno che nel ciclismo ha sempre preferito il distanziamento sociale all'assembramento. Meglio in pochi, ancor meglio da soli piuttosto di dover convivere carreggiate e spazi con un cent ...

Dove c'è Lady Gaga c'è spettacolo. È un dato di fatto ormai incontrovertibile che la pop star sappia fagocitare attenzioni, flash e riconoscimenti a ogni occasione pubblica. Ed è quello che è successo ...Jérôme Cousin è uno che nel ciclismo ha sempre preferito il distanziamento sociale all'assembramento. Meglio in pochi, ancor meglio da soli piuttosto di dover convivere carreggiate e spazi con un cent ...