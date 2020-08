Il Covid arretra: meno di mille contagi, sei morti. Regioni spaccate sulla riapertura delle scuole (Di lunedì 31 agosto 2020) I nuovi contagi da Covid scendono oggi sotto quota mille. Sono stati 996 nelle ultime 24 ore, mentre i morti sono stati 6, rispetto ai 1.365 casi e 4 morti di ieri. E’ quanto emerge dai dati del ministero della Salute, ma il dato delle ultime 24 ore è collegato anche al numero più basso di tamponi effettuati. Prosegue intanto il confronto tra Regioni e Governo sul tema dei trasporti in vista della ripresa della scuola, alla luce anche delle nuove linee guida definitive del Cts. Il premier Conte ribadisce che la priorità è riaprire il 14 ma tra le Regioni si allarga il fronte di chi chiede un rinvio a dopo le elezioni regionali data la situazione di caos nella quale ancora versano le ... Leggi su secoloditalia

