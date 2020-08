“Il coronavirus è solo un’influenza”: influencer torna dalla Sardegna e finisce in ospedale (Di lunedì 31 agosto 2020) Un’affermazione forte, quella che una nota imprenditrice ha fatto in merito alla diffusione del coronavirus, ai microfoni di Stasera Italia, programma in onda su Rete4. “È un’influenza, per noi giovani non è tanto grave, se mai per un anziano sì”. Queste le parole testuali pronunciate davanti all’obiettivo della telecamera, all’uscita di una discoteca. Dopo poco, la donna in questione, decide di recarsi ad una serata del Billionaire di Flavio Briatore, e proprio in quel contesto contrae il Covid. La mitica Selvaggia Lucarelli ha portato a galla questa mirabolante storia, così come anche quelle di numerosi influencer che hanno eluso controlli, e forzato la quarantena di attesa del responso del tampone. La Lucarelli ha raccontato la triste verità attraverso una serie di storie su ... Leggi su caffeinamagazine

LegaSalvini : MATTEO SALVINI CONTRO CONTE: 'SUL CORONAVIRUS IL GOVERNO SAPEVA TUTTO. INCAPACI, BUGIARDI E TRADITORI'. - GiuseppeConteIT : Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al mini… - Corriere : Il contagio sale ovunque. Italia «meglio» della media europea - Jonquil33312865 : RT @GiuseppeConteIT: Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al ministr… - xenonian1 : RT @francescatotolo: Chi si pone dubbi sull’opportunità delle misure restrittive del governo per il #coronavirus, è negazionista. Chi chied… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il coronavirus Coronavirus, negli Usa superati i 6 milioni di contagi Affaritaliani.it