Il centro di Roma è vuoto ma la Raggi ripristina la ztl: la protesta degli artigiani (Di lunedì 31 agosto 2020) Un altro colpo alla città, questa volta inferto dalla stessa amministrazione. La Cna di Roma esprime in una nota "grande disappunto per l'odierno ripristino della Ztl con, addirittura, la conferma del ... Leggi su globalist

Roma : Da oggi lunedì #31agosto i varchi della Zona a traffico limitato del Centro storico, del Tridente e di Trastevere t… - gjvxed : RAGA RISP VELOCE consigliatemi un parrucchiere a roma centro velocemente voglio farmi il mullet e non devo avere te… - PisanoVitalba : RT @Musumeci_Staff: L’#emergenza #migranti in #Sicilia sarà al centro di un incontro fissato per mercoledì a Roma, a Palazzo Chigi, con il… - SkyTG24 : #Roma, da oggi attivi i varchi Ztl in centro - rep_roma : Centro storico di Roma, si è riaccesa la Ztl tra l'ira dei commercianti. Ecco la guida nella giungla dei diversi va… -