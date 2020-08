“Il castello delle cerimonie” torna in tv, ricordando la signora Rita morta per il Covid (Di lunedì 31 agosto 2020) “Il castello delle cerimonie” torna in tv, ricordando la signora Rita morta per il Covid. Il castello delle cerimonie, il programma tv di Real Time, dovrebbe tornare in onda con la nuova stagione il prossimo 4 settembre. Lo avevano confermato a Fanpage.it fonti vicine al programma. Lo scorso 10 agosto però, il sindaco di Sant’Antonio Abate ha chiuso in via precauzionale la residenza “La Sonrisa”, dopo che un dipendente di 55 anni è risultato positivo al Covid. I tempi potrebbero quindi allungarsi. Nel frattempo, il primo episodio è già disponibile su Dplay Plus e ricorda con affetto la scomparsa di “Donna ... Leggi su limemagazine.eu

