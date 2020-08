Il caso Verbania fa tremare la Azzolina: già chiusa per Covid una scuola aperta tre giorni fa (Di lunedì 31 agosto 2020) La notizia da Verbania è piombata come un fulmine a ciel sereno a viale Trastevere. L’incubo peggiore per il ministero dell’Istruzione e che ha tolto il sonno alla Azzolina si è palesato. Infatti, dopo tre giorni dall’apertura per i corsi di recupero, l’Istituto scolastico Cobianchi di Verbania ha già chiuso i battenti per il Coronavirus. Un provvedimnto a tempi record, condizionato dalle misure imposte alle scuole. La comunicazione del dirigente scolastico parla chiaro. La scuola «sospende le attività didattiche a partire da lunedì 31 agosto 2020 per consentire lo svolgimento di un intervento di sanificazione dei locali, così come previsto dalle attuali normative per il contenimento della pandemia da ... Leggi su secoloditalia

Agenzia_Ansa : Un caso positivo al Covid in un istituto superiore di Verbania, chiusa la scuola. Dal 26 agosto si stavano svolgend… - Corriere : Verbania, caso di Covid in una scuola nei primi giorni di lezione: chiuso l’istituto - Corriere : ?? Pochi giorni di lezione con gli studenti impegnati nei corsi del cosiddetto «Pon», il programma operativo naziona… - Clachica2La : RT @Corriere: Verbania, caso di Covid in una scuola nei primi giorni di lezione: chiuso l’istituto - CaioGCM : RT @SecolodItalia1: Il caso Verbania fa tremare la Azzolina: già chiusa per Covid una scuola aperta tre giorni fa -