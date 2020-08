Il caso Gucci. Mentre si discute delle sue modelle, l’interesse per la casa di moda sale sempre di più (Di lunedì 31 agosto 2020) La verità è che, alla fine, ha vinto Gucci. Secondo Google Trends, si parla proprio di impennata di ricerche. Per i pochi che se lo fossero perso, le pagine di attualità della settimana appena trascorsa hanno avuto tra i protagonisti la modella Armine Harutyunyan (è il primo risultato di ricerca su Google, se si digitano le lettere “a” ed “r” in sequenza). Armena, 23enne, è una delle indossatrici di punta della casa di moda guidata dal 2015 dal creativo Alessandro Michele. Sopracciglia folte, naso adunco, per giorni non s’è parlato d’altro. È bella. No, è brutta. Ricorda Totò, però ha un suo perché. Anzi, forse è più simile a Marty Feldman. È stata chiamata in causa l’arte del ... Leggi su open.online

