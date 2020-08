Il caso che spiazza i medici: bimbo di nove anni positivo al virus per tre mesi (Di lunedì 31 agosto 2020) Il 20 aprile un po' di tosse e naso che cola, la sera del 21 la febbre a 38,3, il 22 pomeriggio più nulla. Per un bambino di 9 anni, il Covid-19 ha dato segno di sé così: pochi sintomi, come del resto già certificato da diversi studi sui più piccoli. Tutto nella norma, tranne un dato: il giovanissimo paziente ha collezionato tamponi positivi per 12 settimane. È rimasto dunque positivo al coronavirus Sars-CoV-2 per quasi 3 mesi, 82 giorni per l'esattezza, con il primo tampone negativo registrato solo il 4 agosto e il secondo il 6. Il caso raccontato da un team di medici italiani è protagonista di uno studio scientifico pubblicato sul 'Journal of Infection', a sole 24 ore dalla presentazione. Nel lavoro gli autori spiegano che la ... Leggi su iltempo

amnestyitalia : Sono atterrati a Fiumicino 5 eritrei che nel 2009 furono illegalmente respinti dall'Italia. Grazie a una sentenza s… - SirDistruggere : Non avendo lei mai detto che i bambini dovrebbero essere obbligati a crescere con due genitori dello stesso sesso,… - rtl1025 : ?? 'La #scuola serve a imparare, crescere, prepararsi. È pazzesco che non si spenda una parola su ciò, posto che era… - stocazzzzzo : @stefani76102098 sigsugsigsigsisgus ti credo sulla parola sisgisgisus fide che odio che ti sale, in questo caso zuc… - LupodiBrughiera : @ADeborahF @MarceVann @CarloneDaniela No, devi invertire il discorso. Draghi è l'unica assicurazione (leggi: argine… -

Ultime Notizie dalla rete : caso che Il caso che interroga sul carcere. Direttrice modello o collusa alla 'ndrangheta? L'HuffPost Febbre del Nilo, morto uomo di 80 anni, un altro in gravi condizioni a Cremona

Diversi i pazienti che sono stati ricoverati nelle ultime settimane anche nel Lodigiano, e un caso di West Nile, virus che si trasmette attraverso la puntura delle comuni zanzare, si è verificato nel ...

Quel doppio danno ai polmoni: così il virus uccide i contagiati

Risultati diversi se Covid-19 ne danneggia solo una: in questo caso a perdere la vita è poco più del 20% delle persone contagiate. Il "fenotipo" dei pazienti con il cosiddetto "doppio danno", quelli ...

Diversi i pazienti che sono stati ricoverati nelle ultime settimane anche nel Lodigiano, e un caso di West Nile, virus che si trasmette attraverso la puntura delle comuni zanzare, si è verificato nel ...Risultati diversi se Covid-19 ne danneggia solo una: in questo caso a perdere la vita è poco più del 20% delle persone contagiate. Il "fenotipo" dei pazienti con il cosiddetto "doppio danno", quelli ...