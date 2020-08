Il baby Riccardi rifiuta il passaggio al Napoli (Di lunedì 31 agosto 2020) L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta in merito al passaggio di Riccardi al Napoli nell’affare Milik-Under. Stando alla rosea, Milik avrebbe deciso di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

news24_napoli : Gazzetta – Roma-Milik, Arek aspetta un gesto dalla Juventus. Nello… - infoitsport : Da Milano - Milik apre alla Roma, c'è la bozza d'intesa! Al Napoli Under e il baby Riccardi: i dettagli - sscalcionapoli1 : Da Milano - Milik apre alla Roma, c'è la bozza d'intesa! Al Napoli Under e il baby Riccardi: i dettagli… - Davide1926___ : @SpudFNVPN Ma oltre a cengiz ragazzi riccardi è un baby fenomeno - infoitsport : Riccardi, da baby Totti a plusvalenza: sarà ceduto. Su di lui quattro club di Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : baby Riccardi

"Messi and the City. Ma il Barça non molla" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Spazio all'affaire Leo Messi, con il giocatore che ha chiesto di andar via ma il club catalano non mo ...In virtù del possibile addio di Edin Dzeko, appetito dalla Juventus, la Roma avrebbe rotto gli indugi per Arkadiusz Milik, avviando i contatti con il suo entourage e raggiungendo immediatamente una bo ...