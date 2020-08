Ibrahimovic: «Milan, non me ne sono mai andato» (Di lunedì 31 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic ha commentato il rinnovo di contratto con il Milan: le dichiarazioni dell’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic ha commentato il rinnovo di contratto con il Milan. Le dichiarazioni dell’attaccante svedese RINNOVO – «Sento di essere sempre stato al Milan anche quando giocavo in altre squadre. Chi si ricorda bene sa che quando sono arrivato la prima volta non avevo il sorriso nel mio lavoro, il Milan è riuscito a rendermi felice. Qui mi sento a casa e non senti di essere mai andato via». NUMERO 11 – «Per questa stagione ho scelto il numero 11 perché i tifosi del Milan mi ricordano con questo numero. Con il 21 non mi sentivo l’Ibra da ... Leggi su calcionews24

AntoVitiello : AC Milan è lieto di annunciare di aver raggiunto l'accordo per il rinnovo contrattuale di Zlatan Ibrahimovic estend… - AntoVitiello : ??? Zlatan #Ibrahimovic è arrivato in sede a Casa #Milan per la firma sul rinnovo fino al 30 giugno 2021. Nel pomeri… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, IBRAHIMOVIC HA FIRMATO IL RINNOVO - TuttoMercatoWeb : Ibrahimovic: 'Con la 21 non mi sentivo il vero Ibra. Sono qui per portare il Milan dove merita' - SmorfiaDigitale : MILAN, UFFICIALE: IBRAHIMOVIC HA RINNOVATO! -