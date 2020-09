Ibrahimovic: "Milan è casa, obiettivo è vincere" (Di lunedì 31 agosto 2020) ANSA, - MilanO, 31 AGO - "Qua mi sento a casa. Quando sono arrivato la prima volta il Milan mi ha restituito il sorriso che avevo perso". Zlatan Ibrahimovic racconta così il significato che ha per lui ... Leggi su corrieredellosport

Brahim sbarcherà a Milano alle 11: si sottoporrà a tampone e aspetterà l’esito in hotel. In caso di negatività si passerà alle visite mediche, in programma tra domani e venerdì. Poi firmerà il contrat ...Prima uscita stagionale per il nuovo Milan. I rossoneri hanno affrontato in amichevole a Milanello il Novara: e' finita 4-2, dopo che i rossoneri erano andati sotto 2-0 nel primo dei tre tempi da 20' ...