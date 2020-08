I Pinguini Tattici Nucleari: i live? Tutto incerto (Di lunedì 31 agosto 2020) "La storia infinita" è il brano sull`estate insolita post-Covid nato durante il lockdown. Uscito il 28 agosto, preludio di un tour autunnale che porterá i Pinguini Tattici Nucleari nei palasport di tutta Italia. O che avrebbe portato. Perché il tour é molto in bilico a causa della ripresa dei contagi."É Tutto nebuloso - dice ad askanews Riccardo Zanotti, cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, che ieri sera hanno preso parte al Festival dei Videoclip "ImaginAction" a Forlì - perché non sappiamo bene cosa ci riserverà il futuro. Non è semplice fare previsioni. Nel nostro settore, quello musicale, spesso si devono fare previsioni, sopratTutto quando si devono fare dei live, o ... Leggi su ilfogliettone

effea12 : @tbhmatilde_ Mia mamma disse : i pinguini tattici spettacolari. Ti capisco...?? - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Pinguini Tattici Nucleari - Ridere - unasottona_ : @ForchettaRob shake it-metro station o Irene-pinguini tattici nucleari ?? - vinwonderland_ : RT @xj_hutch: Lo sapete che Irene non è solo una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari ma anche un nome di donna abbastanza famoso, vero? - silenvcehurts : vorrei che il mio ragazzo mi dedicasse La storia infinita del Pinguini Tattici ma soprattutto vorrei un ragazzo -

Ultime Notizie dalla rete : Pinguini Tattici I Pinguini Tattici Nucleari: i live? Tutto incerto Tiscali.it Musicultura 2020 Macerata, vince Fabio Curto

La sua canzone “Domenica” ha superato le proposte degli altri finalisti. Nel 2015, il cantautore aveva vinto anche il talent “The voice” ...

Pinguini Tattici Nucleari, Irama, Modà e le altre uscite della settimana

AGI - L'industria discografica italiana, dopo un paio di settimane di vacanza immersa nelle acque dei tormentoni estivi, torna a sbuffare nuove uscite. I Pinguini Tattici Nucleari si mettono sulla sci ...

La sua canzone “Domenica” ha superato le proposte degli altri finalisti. Nel 2015, il cantautore aveva vinto anche il talent “The voice” ...AGI - L'industria discografica italiana, dopo un paio di settimane di vacanza immersa nelle acque dei tormentoni estivi, torna a sbuffare nuove uscite. I Pinguini Tattici Nucleari si mettono sulla sci ...