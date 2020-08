I grandi luoghi dell’arte italiana: la Primavera di Botticelli (Di lunedì 31 agosto 2020) Pochi quadri sanno da soli farsi simbolo di un’intera epoca, e la Primavera di Botticelli è tra questi. Eppure, di questo dipinto celeberrimo conservato agli Uffizi di Firenze sappiamo pochissimo: non la data esatta di esecuzione, né abbiamo la certezza assoluta su chi sia il committente, o a chi fosse destinata. Men che meno conosciamo l’esatto significato del dipinto: lo si può indovinare, cercare di leggere nella perfezione del disegno o dei rimandi letterali e filosofici, e forse avvicinarsi alla verità con una buona approssimazione, ma in realtà il messaggio più profondo ci sfuggirà forse per sempre, ed è probabilmente anche per questo che il dipinto conserva quel fascino così misterioso che strega chiunque passi davanti a questa grande tavola in legno di pioppo. Leggi su vanityfair

AlleStrato : RT @silvia_rovatti: Vi saranno grandi terremoti e, in vari luoghi, pestilenze e carestie; vi saranno fenomeni spaventosi e grandi segni dal… - Gionath10857107 : RT @silvia_rovatti: Vi saranno grandi terremoti e, in vari luoghi, pestilenze e carestie; vi saranno fenomeni spaventosi e grandi segni dal… - cecil_godfrey : RT @silvia_rovatti: Vi saranno grandi terremoti e, in vari luoghi, pestilenze e carestie; vi saranno fenomeni spaventosi e grandi segni dal… - silvia_rovatti : Vi saranno grandi terremoti e, in vari luoghi, pestilenze e carestie; vi saranno fenomeni spaventosi e grandi segni… - hayleyefreya : @dierreMax @Roberta7416 La legge prevede che la museruola è da portare al seguito e va fatta indossare solo in luog… -

Ultime Notizie dalla rete : grandi luoghi I grandi luoghi dell arte italiana: la Primavera di Botticelli Vanity Fair.it I grandi luoghi dell'arte italiana: la Primavera di Botticelli

La Primavera di Botticelli è uno dei quadri più celebri di tutto il Rinascimento, ma per molti questo dipinto resta ancora un mistero Pochi quadri sanno da soli farsi simbolo di un’intera epoca, e la ...

Temporali, grandi e raffiche di vento Lombardia, allerta rossa fino a domenica

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, sabato 29 agosto, e domani, domenica 30 agosto, allerta rossa per rischio idrogeologico sul settore settentrionale ...

La Primavera di Botticelli è uno dei quadri più celebri di tutto il Rinascimento, ma per molti questo dipinto resta ancora un mistero Pochi quadri sanno da soli farsi simbolo di un’intera epoca, e la ...Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, sabato 29 agosto, e domani, domenica 30 agosto, allerta rossa per rischio idrogeologico sul settore settentrionale ...