I furbetti del bonus e i tribunali della rete (Di lunedì 31 agosto 2020) La tanto vituperata rete, spesso accusata di dare troppa visibilità a personaggi discutibili e mediocri, ha assunto un ruolo positivo in occasione della vicenda degli esponenti politici - parlamentari, consiglieri regionali e comunali - che hanno ricevuto il «bonus» Inps da 600 euro per partite Iva e lavoratori autonomi. In questa occasione la potenza di fuoco del web è servita, da subito, a mettere alla berlina gli artefici di tali prodigi di malcostume e vari social hanno assunto il ruolo di un efficacissimo «tribunale del popolo», animato da sani principi, senso civico e un inedito bisogno di giustizia sociale. Leggi su ecodibergamo

fattoquotidiano : Furbetti del Covid made in Usa. Scoperti sessanta imprenditori, compravano auto ed orologi di lusso con i fondi per… - magdulka64 : RT @TTore58: Io ho le idee chiare. Non voglio essere rappresentato dai Scilipoti, Razzi e fauna simile e' un offesa nei confronti di chi… - TTore58 : Io ho le idee chiare. Non voglio essere rappresentato dai Scilipoti, Razzi e fauna simile e' un offesa nei confro… - williceres : Oggi molte piccole imprese non riaprono. Ci hanno provato post lockdown ma non ce l'hanno fatta. Abbandonati da uno… - uolller : RT @MPSkino: DI MAIO ?condono edilizio TAVERNA ?casa popolare FICO ?colf CONTE ?concorso universitario BONFEDE ?Lanzalone CASALEGGIO ?… -

Ultime Notizie dalla rete : furbetti del Inps, Tridico non fa i nomi dei "furbetti del bonus". Interviene il Garante Affaritaliani.it Massimo Pavan: “Su Kean, l’Everton se ne sta approfittando...”

Massimo Pavan: “Su Kean, l’Everton se ne sta approfittando...sembra che sia diventato fondamentale quando hanno o stanno prese prendere un altro attaccante, fanno un po’ i furbetti, la Juve deve stare ...

Mattia Maestri in vetrina con moglie e figlia: la FOTO del paziente 1 di Codogno

Mattia Maestri in vetrina a Casalpusterlengo: il presunto paziente 1 di Codogno è con la moglie e la figlia in una foto esposta in un negozio. Mattia Maestri ha voluto esporre la foto in vetrina con q ...

Massimo Pavan: “Su Kean, l’Everton se ne sta approfittando...sembra che sia diventato fondamentale quando hanno o stanno prese prendere un altro attaccante, fanno un po’ i furbetti, la Juve deve stare ...Mattia Maestri in vetrina a Casalpusterlengo: il presunto paziente 1 di Codogno è con la moglie e la figlia in una foto esposta in un negozio. Mattia Maestri ha voluto esporre la foto in vetrina con q ...