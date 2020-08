I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 31 agosto (Di lunedì 31 agosto 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 996 nuovi casi di contagio da coronavirus e sei nuovi decessi, per un totale di 269.214 casi e 35.483 morti dall’inizio della pandemia. I dati sulle persone ricoverate in terapia intensiva e Leggi su ilpost

pdnetwork : La “collaborazione col governo” secondo Meloni: • dare del criminale al Presidente del Consiglio • diffondere bufa… - AmbCina : La #sonda cinese #Change4 è da più di 600 giorni sul lato opposto della #Luna diventando il rover più longevo sulla… - lucatremolada : Dopo l'appello di marzo alle Regioni a condividere i dati sul coronavirus, @24infodata torna a chiedere il vostro… - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 31 agosto - Subus85 : RT @MinistroEconom1: I dati presenti sul sito del Min. dell'interno sono preoccupanti: nel solo mese di luglio del 2019 sono arrivati 1.088… -