Hiv, in California la prima donna guarita senza farmaci. Aveva contratto la malattia nel 1992, diventa un caso di studio (Di martedì 1 settembre 2020) Era il 1992 quando Loreen Willenberg ha contratto l’Hiv. A 28 anni di distanza, la 66enne della California, negli Usa, potrebbe essere la prima persona ad essersi curata dalla malattia senza farmaci o trapianto di midollo osseo. Il caso è stato studiato a lungo dagli scienziati, e i media americani hanno diffuso la notizia senza precedenti. Loreen farebbe parte di quel piccolo gruppo di persone con il virus – meno dello 0,5% – il cui sistema immunitario fa naturalmente il lavoro dei medicinali antivirali, ossia sopprime il virus rendendolo quasi impercettibile e non trasmissibile. Willenberg, secondo un documento pubblicato sulla rivista Nature, sarebbe il primo soggetto in assoluto che sembra aver ... Leggi su open.online

