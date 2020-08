Hanno sputato addosso al ministro della Salute tedesco (Di lunedì 31 agosto 2020) «Dobbiamo cercare il dialogo con quelli che sono scontenti della nostra politica» ha dichiarato Jens Spahn Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Hanno sputato addosso al ministro della Salute tedesco #germania #jensspahn #coronavirus - crickecrock2 : @matteosalvinimi Di sicuro con quella gigantografia ti hanno sputato in faccia. - AliceVolintiru : @MinistroEconom1 Adesso con i morti e spunti infettano quelli sputato e che hanno mosso.Una bella sicurezza sanitaria !! - jy_pyy : @Una_Gioia_Mai Ho sputato anch'io ma secondo non stavano scopando come molti hanno insinuato, io non amo il suo mod… - AnMorgan235 : La fortuna è solo per lui e chi lavora sfruttando questa gente. A questo anche i Benetton gli hanno sputato in facc… -

Ultime Notizie dalla rete : Hanno sputato Hanno sputato addosso al ministro della Salute tedesco Ticinonline Battletoads, come muovere i vostri primi passi (da rana) nel nuovo gioco di Microsoft

Con questa guida di Battletoads, il nuovo videogioco pubblicato da Microsoft e realizzato dagli storici studi Rare in collaborazione con Dlala Studios, vi mostreremo tutti i trucchi e i consigli utili ...

Paolo Mieli: "Sarà un autunno infernale. E sento aria di elezioni anticipate"

“A partire dal primo giorno di scuola, prepariamoci a 20 giorni di caos indescrivibile. Sarà l’autunno più infernale di sempre”. Paolo Mieli non si fa illusioni sulle settimane che stanno arrivando. I ...

Con questa guida di Battletoads, il nuovo videogioco pubblicato da Microsoft e realizzato dagli storici studi Rare in collaborazione con Dlala Studios, vi mostreremo tutti i trucchi e i consigli utili ...“A partire dal primo giorno di scuola, prepariamoci a 20 giorni di caos indescrivibile. Sarà l’autunno più infernale di sempre”. Paolo Mieli non si fa illusioni sulle settimane che stanno arrivando. I ...